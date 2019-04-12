Германия экстрадирует экс-нардепа Крючкова в Украину, - САП

Подозреваемый в хищении средств подконтрольных государству облэнерго экс-депутат Верховной Рады Дмитрий Крючков будет экстрадирован в Украину на следующей неделе.

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

По информации собеседника, Крючков прибудет в аэропорт "Борисполь" понедельник, 15 апреля.

Ранее руководитель главного подразделения детективов НАБУ Андрей Калужинский также сообщил, что Крючков в ближайшее время будет экстрадирован в Украину.

"В ближайшее время мы ожидаем экстрадиции из Германии одного из этих подозреваемых, который находился в розыске, и будем с ним проводить необходимые следственные и процессуальные действия с целью завершения расследования, и в случае согласования с прокуратурой, направления обвинительного акта в суд", - сказал он.

Напомним, весной 2018 года Крючков был задержан в Германии по запросу Украины, однако затем был отпущен под залог, несмотря на требования НАБУ и САП о его экстрадиции.

Крючков является фигурантом по делу о присвоении 346 млн гривен "Запорожьеоблэнерго", в котором более 60% акций принадлежит государству. В июле 2016-го Крючкова объявили в розыск.

Расследование продолжается с декабря 2015 года. В совершении преступления следствие подозревает двух человек.

Миноритарный пакет акций "Запорожьеоблэнерго" принадлежит братьям Суркисам и Константину Григоришину.

Дмитрий Крючков избирался народным депутатом Украины Верховной Рады пятого созыва от Блока Юлии Тимошенко, был членом комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.