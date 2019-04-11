Полиция возбудила дело из-за ролика, в котором Зеленского сбивает грузовик

Также готовится официальный запрос к Telegram, чтобы удалить это видео.

Полиция возбудила дело из-за ролика, в котором Зеленского сбивает грузовик
Фото: Скриншот видео

Полиция требует от администраторов мессенджера Telegram удалить ролик, в котором грузовик сбивает шоумена Владимира Зеленского и начала расследование по факту угрозы кандидату в президенты.

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции."По результатам мониторинга социальных сетей, выявлены факты распространения видеоролика, в котором одного из кандидатов на пост президента Украины якобы сбивает грузовик. Кроме того, после появления упомянутого видеоконтента в Telegram-канале и на других интернет-ресурсах обнаружено официальное заявление штаба этого кандидата, в которой представители штаба рекомендуют ему усилить охрану из-за вероятной угрозы жизни", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по данному факту Главным следственным управлением Нацполиции открыто уголовное производство по статье ст. 346 Уголовного кодекса Украины - угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля.

"Сейчас проводится проверка, в рамках которой правоохранители выясняют обстоятельства появления этого видео и лиц, причастных к его заказу, изготовлению и распространению. Также готовится официальный запрос к представителям администрации соцсетей, которые распространили это видео, - с целью его удаления", - сообщили правоохранители.

Напомним, ранее штаб Зеленского заявил о намерении обратиться в правоохранительные органы из-за публикации на Telegram-канале избирательного штаба президента Петра Порошенко провокационного ролика. Видео было размещено на Telegram-канале "Європейське майбутнє України" 10 апреля. В нем изображен Зеленский, которого сбивает фура, после этого на экране появляется изображение дорожки кокаина и надпись: "У каждого своя дорога".

8 апреля МВД взяло Зеленского под охрану по запросу его штаба.


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