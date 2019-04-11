В Винницкой области чиновник из ОГА погорел на взятке в 180 тыс. гривен

Чиновник регулярно требовал и получал "откаты" от победителей тендеров.

Фото: npu.gov.ua

Чиновник Винницкой ОГА задержан при получении 180 тыс. грн "отката" от победителя тендера. Мужчину задержали сотрудники Национальной полиции.

Правоохранители собрали материалы противоправной деятельности должностного лица Винницкой ОГА, которое наладило систему получения "откатов" от субъектов хозяйствования. Следствие установило, что фигурант требует и получает деньги от представителей коммерческих структур, которые являются победителями тендеров на проведение работ за бюджетные средства. Сумма "отката" составляла 10% от суммы перечисленных средств по актам выполненных работ.

9 апреля, во время получения почти 180 тыс. гривен взятки должностное лицо было задержано полицией в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.


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