НАБУ сообщило о подозрении бывшему гендиректору "Чернобыльского спецкомбината"

Чиновник попался на махинациях при закупке топлива.

НАБУ сообщило о подозрении бывшему гендиректору "Чернобыльского спецкомбината"
Фото: Макс Требухов

Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении бывшему гендиректору ГСП "Чернобыльский спецкомбинат".

Ему вменяют злоупотребление служебным положение (ч.2 ст.364 Уголовного кодекса) при закупке топлива для предприятия по невыгодным условиям, сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

По версии следствия, в 2016 году директор комбината подписал ряд соглашений на закупку топлива с победителем аукциона, а потом необоснованно согласовал повышение цены договора. В результате предприятие получило более дорогое топливо в меньших объемах, чем было указано в договорах.

Сумма убытков, нанесенных ГСП, оценивается в 1 млн гривен.

Имя подозреваемого не указано, но в начале 2017 года за взяточничество при закупке топлива был задержан и арестован гендиректор ГСП Михаил Грабчук.

Чернобыльский спецкомбинат занимается обеспечением и поддержанием барьерной функции зоны отчуждения и поддержка ее инфраструктуры.


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