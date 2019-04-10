"РоSSия сама виновна в санкциях", - президент Финляндии - Путину

Санкции буду действовать, пока позиция Москвы не изменится.

"РоSSия сама виновна в санкциях", - президент Финляндии - Путину
Президент Финляндии Саули Ниинистё
Фото: Verkkouutiset.fi

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил президенту РФ Владимиру Путину, что Москва сама виновна в том, что против нее после аннексии Крыма ввели санкции.

Об этом он заявил во вторник во время встречи с Путиным в Санкт-Петербурге на форуме, посвященном Арктике, передает Укринформ.

"Президент Финляндии Саули Ниинистьо заявил роSSийскому президенту Владимиру Путину, что РоSSия сама виновна в санкциях, которые против нее ввели после аннексии Крыма", - говорится в сообщении.

Финский президент также подчеркнул, что эти санкции буду действовать, пока позиция Москвы не изменится.

Со своей стороны, Путин ответил, что "форум посвящен Арктике", и подчеркнул, что не хотел бы, чтобы из-за "не принятых вовремя мер или преступной бездеятельности Арктика превратилась в нечто вроде Крыма, а Крым - в пустыню". Также Путин добавил, что РФ имеет из-за санкций "значительно меньше" убытков, чем Европа.

Как известно, экономические санкции были введены против РоSSии США, ЕС и некоторыми другими странами весной 2014 года - после того, как РФ незаконно аннексировала украинский полуостров Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Санкционные пакты несколько раз расширялись и усиливались.


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