"РоSSия сама виновна в санкциях", - президент Финляндии - Путину
Санкции буду действовать, пока позиция Москвы не изменится.
Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил президенту РФ Владимиру Путину, что Москва сама виновна в том, что против нее после аннексии Крыма ввели санкции.
Об этом он заявил во вторник во время встречи с Путиным в Санкт-Петербурге на форуме, посвященном Арктике, передает Укринформ.
"Президент Финляндии Саули Ниинистьо заявил роSSийскому президенту Владимиру Путину, что РоSSия сама виновна в санкциях, которые против нее ввели после аннексии Крыма", - говорится в сообщении.
Финский президент также подчеркнул, что эти санкции буду действовать, пока позиция Москвы не изменится.
Со своей стороны, Путин ответил, что "форум посвящен Арктике", и подчеркнул, что не хотел бы, чтобы из-за "не принятых вовремя мер или преступной бездеятельности Арктика превратилась в нечто вроде Крыма, а Крым - в пустыню". Также Путин добавил, что РФ имеет из-за санкций "значительно меньше" убытков, чем Европа.
Как известно, экономические санкции были введены против РоSSии США, ЕС и некоторыми другими странами весной 2014 года - после того, как РФ незаконно аннексировала украинский полуостров Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Санкционные пакты несколько раз расширялись и усиливались.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
10.04.2019 13:48