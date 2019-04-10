Апелляционный суд вернул адвокатам Януковича все жалобы по делу о госизмене

В жалобах защиты надлежит исправить недочеты.

Апелляционный суд вернул адвокатам Януковича все жалобы по делу о госизмене
Фото: livinbuk.ru

Киевский апелляционный суд вернул адвокатам Виктора Януковича все жалобы, поданные ими по делу о государственной измене экс-президента Украины, для устранения недочетов.

Суд принял такое решение, поскольку счел, что апелляции адвокатов Януковича не соответствуют требованиям законодательства, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, 2 апреля материалы дела о госизмене Януковича были переданы в апелляционный суд. Вместе с материалами дела в апелляционный суд направлена и жалоба адвоката Александра Байдика на отказ суда в исправлении описок в приговоре.

Напомним, 20 марта Оболонский суд отказал защите Януковича в удовлетворении заявлений о разъяснении приговора по делу о госизмене на основании того, что приговор "изложен четкими и понятными словами и предложениями". Также суд отказал адвокатам в "исправлении ошибок" в приговоре по этому делу.

Кроме того, суд призвал защиту Януковича не подавать необоснованных заявлений и не препятствовать этим рассмотрению приговора в апелляционном суде.

6 марта апелляционный суд вернул приговор по делу о госизмене Януковича с апелляционными жалобами его адвокатов в Оболонский суд для рассмотрения заявлений об исправлении описок и о разъяснении приговора.

24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны РоSSийской Федерации, оправдав экс-президента по обвинению в пособничестве посягательству на территориальную целостность Украины.


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