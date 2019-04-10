В Госдепе разъяснили позицию США по кандидатам в президенты Украины

Именно украинцы примут решение о том, кто получит власть и какой будет форма правления.

В Госдепе разъяснили позицию США по кандидатам в президенты Украины
Фото: 24smi.org

Именно украинцы примут решение о том, кто получит власть в результате победы во втором туре выборов президента и какой будет форма правления в стране.

Об этом заявила директор по планированию политики в Государственном департаменте США Кирон Скиннер, передает Голос Америки.

Она отметила, что в Вашингтоне были бы счастливы, если бы в Украине не было роSSийского присутствия.

"Для нас важно то, что произошло в Украине. И я думаю, вы видели, что мы взяли на себя обязательства по вопросу обороны Украины, и это произошло именно при администрации Дональда Трампа и стало уходом от некоторых действий предыдущих президентов США. Президент США верит в государственный суверенитет и хочет, чтобы Украина была целостной. Одним из столпов доктрины Трампа является то, что именно национальное государство воспринимается как ключевая единица анализа. Результат выборов в Украине важен для нас, но именно украинцы примут решение о том, кто получит власть и какой будет форма правления. Мы поддержим это решение. Мы были бы счастливы, если бы в Украине не присутствовали русские, но решение относительно собственного будущего примут сами украинцы", - отметила представитель Госдепа США.

Напомним, ранее спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер сравнил выборы в Украине с выборами во Франции и США, отметив, что в стране проходят подлинно демократические выборы. Волкер высоко оценил роль действующего Президента Украины Петра Порошенко, заявив, что провел больше реформ, чем кто-либо другой за 20 лет и противостоял Путину.


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