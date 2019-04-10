Парламент Новой Зеландии запретил полуавтоматическое оружие после терактов в мечетях

Все депутаты кроме одного поддержали данный законопроект.

Парламент Новой Зеландии запретил полуавтоматическое оружие после терактов в мечетях
Фото: ЕРА

Парламент Новой Зеландии подавляющим большинством голосов проголосовал за ужесточение закона об оружии после террористических атак в Крайстчерче.

Изменение данного закона предусматривает запрет на продажу полуавтоматического оружия, его запчастей и боеприпасов в стране. Об этом сообщает новозеоландский телеканал TVNZ.

С таким предложением выступила премьер-министр Джасинда Ардерн после терактов на мечети на юге страны. Парламент ожидает, что к пятнице этот законопроект будет одобрен генерал-губернатором Новой Зеландии и вступит в силу. Законопроект поддержали 119 парламентариев, против высказался лишь один депутат.

"В прошлом было очень немного случаев, когда я видела такое единство в парламенте, и я не могу представить себе обстоятельств, когда это единство было бы более необходимо, нежели сейчас", - сказала Ардерн о голосовании за законопроект.

После того, как закон вступит в силу, владельцы полуавтоматического оружия обязаны будут сдать его в полицию за определенную компенсацию. Если они этого не сделают, им может грозить до пяти лет лишения свободы.

В рамках закона предусмотрено, что при хранении такого оружия есть исключения. Они распространяются на коллекционеров и людей, занимающихся борьбой с сельскохозяйственными вредителями.

Напомним, 15 марта 2019 года в новозеландском городе Крайстчерч вооруженные люди во время пятничной молитвы напали на две мечети - "Аль-Нур" в центре города и на мечеть в пригороде Линвуд. В результате терактов погибли 49 человек, еще один скончался позже в больнице.

Нападавшим оказался 28-летний австралиец и житель Новой Зеландии Брентон Таррант, он в течение 17 минут транслировал все происходящее через соцсети. Он оставил на месте преступления 74-страничный антииммигрантский манифест, в котором он объяснил, кем он был, и свои мотивы нападения. Он заявил, что он "28-летний белый австралиец и расист".

Выяснилось, что террорист, в своем «манифесте» упоминал и Украину: "Вы не найдете покоя ни в Исландии, ни в Польше, ни в Новой Зеландии, ни в Аргентине, ни в Украине", - угрозы были адресованы мусульманам.


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