Насиров обжаловал в суде конкурс на глав налоговой и таможни

Бывший глава ГФС снова судится с Кабмином.

Насиров обжаловал в суде конкурс на глав налоговой и таможни
Фото: Без Табу

Бывший глава Государственной фискальной службы Роман Насиров обжаловал в суде решение Кабинета министров об объявлении конкурса на должности глав Налоговой и Таможенной службы.

Об этом говорится на сайте Окружного админсуда Киева, который будет рассматривать этот иск.

Насиров просит признать распоряжения Кабмина о конкурсе противоправными и недействительными.

В декабре 2018 года Насиров через ОАСК восстановился в должности главы ГФС, но решение пока не вступило в силу из-за апелляции Кабмина.

Напомним, 5 мая 2015 года Насиров был назначен на должность главы Государственной фискальной службы по результатам открытого конкурса. 31 января 2018 года Насирова уволили в связи с наличием у него британского гражданства. В середине февраля он подал иск о незаконности увольнения, который был удовлетворен 11 декабря 2018 года Окружным админсудом Киева.

Сейчас ГФС находится в процессе ликвидации. Разделение Фискальной службы на налоговую и таможенную - одно из требований Международного валютного фонда.

Насиров занял последнее место на выборах президента Украины в 2019 году.


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