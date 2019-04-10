Насиров обжаловал в суде конкурс на глав налоговой и таможни
Бывший глава ГФС снова судится с Кабмином.
Бывший глава Государственной фискальной службы Роман Насиров обжаловал в суде решение Кабинета министров об объявлении конкурса на должности глав Налоговой и Таможенной службы.
Об этом говорится на сайте Окружного админсуда Киева, который будет рассматривать этот иск.
Насиров просит признать распоряжения Кабмина о конкурсе противоправными и недействительными.
В декабре 2018 года Насиров через ОАСК восстановился в должности главы ГФС, но решение пока не вступило в силу из-за апелляции Кабмина.
Напомним, 5 мая 2015 года Насиров был назначен на должность главы Государственной фискальной службы по результатам открытого конкурса. 31 января 2018 года Насирова уволили в связи с наличием у него британского гражданства. В середине февраля он подал иск о незаконности увольнения, который был удовлетворен 11 декабря 2018 года Окружным админсудом Киева.
Сейчас ГФС находится в процессе ликвидации. Разделение Фискальной службы на налоговую и таможенную - одно из требований Международного валютного фонда.
Насиров занял последнее место на выборах президента Украины в 2019 году.
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10.04.2019 09:40