В Израиле начались парламентские выборы

Партия Нетаньяху по результатам соцопросов может занять второе место.

В Израиле во вторник начались выборы в кнессет (парламент) страны. Об этом сообщает Times of Israel.

Всего в стране открылись 10 тыс. участков, в выборах могут принять участие 6,3 млн избирателей. Избирательные участки работают с 7 часов утра до 10 вечера. На работу в парламенте претендуют 39 политических партий.

Согласно данным опросов, в преддверии голосования лидирует политический альянс «Сине-белый» («Кахоль-лаван»), созданный специально для участия в выборах 2019 года партиями «Хосен ле-Исраэль» (Партией устойчивости Израиля), «Еш Атид» и «Телем». Лидеры альянса — Бени Ганц, бывший начальник генерального штаба обороны Израиля, и экс-министр финансов Яир Лапид.

От альянса ненамного отстает партия «Ликуд», возглавляемая премьером Биньямином Нетаньяху. Несмотря на то, что партия Нетаньяху по результатам опросов находится на втором месте, у него есть шансы образовать альянс с правыми партиями. Это позволит ему сохранить пост премьера на пятый срок.

Несмотря на то, что лидеры избирательной гонки в целом определены, ни одна из политических сил еще не получала большинства в 120-местном парламенте, поэтому до формирования коалиции могут пройти недели.

Выборы 9 апреля являются внеочередными. Они проводятся из-за парламентского кризиса, спровоцированного законопроектом об обязательном призыве в армию ортодоксальных иудеев.