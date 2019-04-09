Иран объявил армию США террористической организацией

Как сообщает РБК со ссылкой на агентство Tasnim, высший совет нацбезопасности Ирана объявил Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) террористической организацией. Помимо этого, все организации и объединения, так или иначе связанные с армией Штатов, также попадают под графу «терроризм». Согласно заявлению Совета, деятельность CENTCOM «ставит под угрозу национальную безопасность Ирана и жизни невинных иранских граждан, а также граждан других стран».

В качестве поводов для такого решения был озвучен, в частности, инцидент с авиалайнером Airbus A300. Напомним, что 3 июля 1988 года, в разгар ирано-иракского конфликта, гражданский самолет (на борту которого тогда находились 290 человек) было сбит из зенитного орудия крейсера USS Vinceness, принадлежащего ВМС США . Тогда Штаты заявили о том, что моряки ошибочно приняли мирный транспорт за военной самолет. Совет отмечает, что официальные заявления за это происшествие Вашингтон так и не принес.

Стоит также отметить, что данное заявление поступило сразу после того, как Белый дом объявил террористами Корпус стражей исламской революции — одно из элитных подразделений иранской армии.



