Адвокат Гриба обжаловала приговор, еще один документ готовит сам Гриб

Украинца признали виновным и приговорили к 6 годам колонии.

Адвокат Гриба обжаловала приговор, еще один документ готовит сам Гриб
Павел Гриб
Фото: Громадське

Защита украинского политзаключенного Павла Гриба, приговоренного в РоSSии к 6 годам заключения, обжаловала приговор. Об этом сегодня сообщила адвокат Марина Дубровина, пишет "Цензор.нет" со ссылкой на данный роSSийских СМИ.

"Я уже отправила жалобу в суд. Павел до 12 апреля ее подготовит и тоже подаст свою жалобу", - отметила она.

По информации пресс-секретаря Северо-Кавказского окружного военного суда Елены Катькало, в канцелярию жалоба защиты еще не поступила.

Напомним, 22 марта 2019 года Северо-Кавказский окружной военный суд РФ вынес обвинительный приговор Грибу, приговорив его к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. В последнем слове Гриб, в частности, сказал, что не признает обвинений ФСБ РФ в содействии в террористической деятельности.

После объявления приговор Гриб начала голодовку, но прекратил ее через четыре дня по состоянию здоровья.


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