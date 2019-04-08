Совет Европы: Судебная реформа в Украине соответствует стандартам СЕ
Совет Европы два года проводил исследования судебной реформы.
Судебная реформа в Украине соответствует стандартам Совета Европы. Об этом говорится в заключении Совета Европы, опубликованном на сайте Офиса СЕ в Украине.
Совет Европы в 2017-2018 годах исследовал новые конкурсные процедуры отбора и назначения судей, которые были введены в рамках судебной реформы в Украине.
"Изменениями в законодательство учтено большое количество международных и европейских рекомендаций, изменения в целом соответствуют стандартам Совета Европы", - отмечается в документе.
Внедренные изменения позволили вести конкурс в Верховный суд в атмосфере "чрезвычайно высокой публичности и прозрачности", отмечает СЕ.
Совет Европы подчеркивает, что реформа предусматривает проведение “качественных конкурсных процедур для отбора лучших кандидатов на должности судей в Украине".
Напомним, первый конкурс в Верховный Суд завершился в июле 2017 года, второй - в марте 2019-го. Сегодня в Верховном суде работают 118 новых судей, еще 78 человек стали победителями второго конкурса.
Новый Верховный Суд работает с декабря 2017 года.
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