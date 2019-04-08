Правоохранители в 2014 году охладили пыл роSSийских сепаратистов в Харькове за 17 минут, - Аваков

Глава МВД рассказал о годовщине освобождения Харькова и предотвращении "ХНР".

Фото: mvs.gov.ua

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал, что в 2014 году Харьков удалось спасти от пророSSийских сепаратистов только благодаря решительным действиям правоохранителей: на штурм ХОГА понадобилось 17 минут. Комментарий Авакова опубликован на сайте министерства.

Противостояние в Харькове между пророSSийскими сепаратистами и сторонниками Украины началось в ноябре 2013 года, но высшей точкой противостояния стали события 6-7 апреля 2014 года, которые сопровождались захватом здания ОГА и провозглашением "Харьковской народной республики".

Вечером 7 апреля "альтернативные депутаты" в здании ОГА провозгласили "Харьковскую народную республику" и попытались назначить референдум о статусе региона при посредничестве РоSSии, а также объявить государственный суверенитет самопровозглашенной республики.

"В то время Харьков видел, что происходит в Донецке. И спокойный, интеллигентный Харьков решил, что нам этого не надо. В Харькове нашлись представители элиты, которые взяли на себя ответственность освободиться город нечисти", - рассказал глава МВД.

"Мы готовились к защите Харькова. Тогда даже пришлось игнорировать проявления агрессии, когда в центре города ходили парни с битами и роSSийскими флагами. Они разгромили местную телестудию, магазины", - рассказал Аваков.

Фото: mvs.gov.ua

Утром 8 апреля тогда еще и.о.министра внутренних дел Аваков заявил о проведении в Харькове антитеррористической операции. В рамках операции был перекрыт центр города и станции метро. Подразделение "Ягуар", под командованием тогдашнего командующего НГУ Степана Полторака, освободило здание областной государственной администрации.

Аваков отметил, что тогда было принято беспрецедентное решение о штурме Харьковской облгосадминистрации, чтобы освободить ее от сепаратистов.

"Мы решились на штурм. Мы не могли представить, как это - стрелять в людей. Мы еще не могли отойти от страшных смертей на Майдане. На весь штурм понадобилось 17 минут. Задержали 74 человека. Это также было беспрецедентно. Это была отрезвляющая нота, которая показала россиянам, что с Харьковом это не пройдет", - подчеркнул министр.


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