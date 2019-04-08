НАПК обнаружило нарушения в отчетах всех парламентских партий

По этим нарушениям предусмотрена ответственность в виде штрафов.

НАПК обнаружило нарушения в отчетах всех парламентских партий
Фото: liga.net

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) утвердило последние 54 вывода по результатам анализа отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за IV квартал 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба НАПК.

Нарушения обнаружены в отчетах всех парламентских фракций.

"42 вывода содержат информацию о выявленных нарушениях. В том числе и выводы по отчетам парламентских политических партий "Народный фронт", "Блок Петра Порошенко Солидарность", "Объединение "Самопомощь", "Радикальная партия Олега Ляшко", "Всеукраинское объединение "Батькивщина" (вывод о выявленных нарушениях по отчету политической партии "Оппозиционный блок" был утвержден решением Национального агентства ранее, 22.03.2019) содержат информацию о выявленных нарушениях установленного порядка предоставления или получения взноса в поддержку политической партии (статья 212-15 КУоАП) ", - указано в сообщении.

Всего за IV квартал 2018 году в Национальное агентство поступило 276 отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера.

За обнаруженные нарушения предусмотрена ответственность согласно Кодексу Украины по административным нарушениям по статьям 212-21, 212-15 (штраф на граждан от 70 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от 100 до 130 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией суммы вклада в поддержку политической партии, представленной или полученной с нарушением закона).

Напомним, в этом году парламентские партии получат 565,7 млн гривен из госбюджета. Такое решение о распределении средств приняло НАПК 23 января 2019 года. Согласно этому, самый большой бюджет получила партия "Народный фронт" - 145,453 млн гривен. БПП "Солидарность" получит 143,366 млн гривен, "Самопомощь" - 72,090 млн гривен (плюс 56,568 млн гривен за гендерный баланс), "Оппоблок" - 61,959 млн гривен, Радикальная партия - 48,926 млн гривен, "Батькивщина" - 37,318 млн гривен.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Ляшко из мести опубликовал в сети личные телефоны Зеленского и КоломойскогоЛяшко из мести опубликовал в сети личные телефоны Зеленского и Коломойского
Дети убитого журналиста Хашогги получили компенсацию от Эр-Рияда, - СМИДети убитого журналиста Хашогги получили компенсацию от Эр-Рияда, - СМИ
Порошенко разместил в Telegram-канале голосование о дебатах на стадионеПорошенко разместил в Telegram-канале голосование о дебатах на стадионе
"Евролаб" взял на себя вину за ошибку с датой в анализах Зеленского"Евролаб" взял на себя вину за ошибку с датой в анализах Зеленского
У Порошенко отреагировали на вызов Зеленского на дебатыУ Порошенко отреагировали на вызов Зеленского на дебаты
Блок рекламы


Похожие новости
НАПК обнаружило финансовые нарушения у 17 кандидатов в президенты
НАПК передало в полицию материалы о возможных неправомерных взносах в избирательный фонд ЗеленскогоНАПК передало в полицию материалы о возможных неправомерных взносах в избирательный фонд Зеленского
Епифаний распорядился проводить молитвы о справедливых президентских выборах во всех храмах ПЦУЕпифаний распорядился проводить молитвы о справедливых президентских выборах во всех храмах ПЦУ
Гриценко проиграл суд Порошенко о нарушениях предвыборной агитацииГриценко проиграл суд Порошенко о нарушениях предвыборной агитации
Шесть партий подкупают избирателей "добрыми делами", - КИУШесть партий подкупают избирателей "добрыми делами", - КИУ
С 2014 по нарушениям в "Укроборонпроме" открыты почти 500 дел, - ЛуценкоС 2014 по нарушениям в "Укроборонпроме" открыты почти 500 дел, - Луценко
При попытке подкупа Юрия Тимошенко задержан глава одной из политических партий, - ГПУПри попытке подкупа Юрия Тимошенко задержан глава одной из политических партий, - ГПУ
Неизвестные под видом НАПК запрашивали у чиновников личные данные
Мониторинговая миссия ООН констатировала нарушения прав человека в КрымуМониторинговая миссия ООН констатировала нарушения прав человека в Крыму
Суд назначил лингвистическую экспертизу высказываний Медведчука на партийном съездеСуд назначил лингвистическую экспертизу высказываний Медведчука на партийном съезде
Последние новости
Подгружаем последние новости