НАПК обнаружило нарушения в отчетах всех парламентских партий

По этим нарушениям предусмотрена ответственность в виде штрафов.

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) утвердило последние 54 вывода по результатам анализа отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за IV квартал 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба НАПК.

Нарушения обнаружены в отчетах всех парламентских фракций.

"42 вывода содержат информацию о выявленных нарушениях. В том числе и выводы по отчетам парламентских политических партий "Народный фронт", "Блок Петра Порошенко Солидарность", "Объединение "Самопомощь", "Радикальная партия Олега Ляшко", "Всеукраинское объединение "Батькивщина" (вывод о выявленных нарушениях по отчету политической партии "Оппозиционный блок" был утвержден решением Национального агентства ранее, 22.03.2019) содержат информацию о выявленных нарушениях установленного порядка предоставления или получения взноса в поддержку политической партии (статья 212-15 КУоАП) ", - указано в сообщении.

Всего за IV квартал 2018 году в Национальное агентство поступило 276 отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера.

За обнаруженные нарушения предусмотрена ответственность согласно Кодексу Украины по административным нарушениям по статьям 212-21, 212-15 (штраф на граждан от 70 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от 100 до 130 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией суммы вклада в поддержку политической партии, представленной или полученной с нарушением закона).

Напомним, в этом году парламентские партии получат 565,7 млн гривен из госбюджета. Такое решение о распределении средств приняло НАПК 23 января 2019 года. Согласно этому, самый большой бюджет получила партия "Народный фронт" - 145,453 млн гривен. БПП "Солидарность" получит 143,366 млн гривен, "Самопомощь" - 72,090 млн гривен (плюс 56,568 млн гривен за гендерный баланс), "Оппоблок" - 61,959 млн гривен, Радикальная партия - 48,926 млн гривен, "Батькивщина" - 37,318 млн гривен.