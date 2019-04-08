Стали известны претенденты на должности глав Налоговой и Таможенной служб

Из действующего руководства ГФС на конкурс пошел только Виктор Кривицкий.

Стали известны претенденты на должности глав Налоговой и Таможенной служб
Фото: mignews.com.ua

Национальное агентство по вопросам госслужбы приняло документы от 14 кандидатов на должности руководителей Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы, которые создаются в рамках разделения Фискальной службы.

Об этом сообщил и.о. главы ГФС Александр Власов в фейсбуке.

Окончательный список претендентов будет объявлен 9 апреля после заседания комиссии высшего корпуса государственной службы.

Кандидаты на должность главы Таможенной службы:

  1. соучредитель компании "Лига Импекс" Артем Груша;
  2. и.о. заместителя председателя ГФС Виктор Кривицкий;
  3. начальник управления противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия Житомирской таможни ГФС Михаил Мирошниченко;
  4. первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов;
  5. заместитель начальника главного управления ГФС в Киевской области Игорь Орленко;
  6. эксперт по правовым вопросам в центре социально-экономических исследований Case-Украина Андрей Саварець;
  7. директор международной юридической группы "Федерал Партнерс" Александр Федоришин.

Кандидаты на должность главы Налоговой службы:

  1. заместитель министра финансов Сергей Верланов;
  2. заместитель министра юстиции Сергей Петухов;
  3. главный редактор журнала "Рейтинг" Мария Данюк;
  4. начальник главного управления ДФС в Киевской области Алексей Кавилин;
  5. экс-начальник управления налогов и сборов с физических лиц ГУ ГФС в Ивано-Франковской области Петр Кулик;
  6. член общественного совета при ГФС Дмитрий Алексеенко;
  7. экс-судья Высшего административного суда Украины Сергей Острович.

Напомним, 6 марта Кабмин утвердил положения о Налоговой и Таможенной службе, которые создаются в рамках разделения Государственной фискальной службы. Деятельность обеих служб будет координироваться Кабмином.

Главы служб назначаются на конкурсной основе и увольняются правительством по предложению комиссии по вопросам высшего корпуса госслужбы. Предельную численность сотрудников также устанавливает правительство.

Разделение ГФС - один из "маяков" Международного валютного фонда. Этот процесс должен быть завершен до конца апреля.


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