В Херсонском облсовете сообщили о госпитализации Мангера

Сегодняшнее заседание суда будет, скорее всего, перенесено, - сообщил его адвокат.

В Херсонском облсовете сообщили о госпитализации Мангера
В Херсонском облсовете сообщили, что у Мангера проблемы с сердцем
Фото: LB.ua

Председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер, подозреваемый в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, госпитализирован из-за проблем с сердцем.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-секретаря Херсонского облсовета Галину Ляшевскую.

По ее словам, сейчас Мангер находится на стационарном лечении в Херсонском областном кардиологическом диспансере.

"У него проблемы с сердцем. Точный диагноз мне неизвестен. Знаю только, что Владиславу Николаевичу стало плохо вечером 5 апреля - в день, когда на него снова надели электронный браслет", - рассказала Ляшевская.

Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко, в свою очередь, заявил, что запланированное на 15:30 8 апреля заседание Шевченковского райсуда Киева по продлению срока отстранения его подзащитного от должности, скорее всего, будет перенесено.

"Информации об отмене или переносе заседания у меня пока нет. Думаю, заседание все же состоится, но только для того, чтобы решить вопрос о переносе даты, так как Мангер не сможет присутствовать на суде по состоянию здоровья", - предположил адвокат.

Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. 4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин. 11 февраля 2019 года обвинение в организации убийства объявили главе Херсонского облсовета Мангеру. 15 февраля суд арестовал его до 3 марта с правом внесения залога -2 млн 497 тыс. грн., чиновник вышел под залог и заявил, что будет сотрудничать со следствием.

11 марта с Мангера сняли электронный браслет и вернули загранпаспорт, но 3 апреля, суд обязал его носить электронный браслет. 5 апреля на Мангера снова надели электронный браслет слежения.


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