Порошенко отстранил от должности главу Одесской ОГА

Областью временно будет руководить Сергей Паращенко.

Порошенко отстранил от должности главу Одесской ОГА
Фото: Макс Левин

Президент Петр Порошенко отстранил от должности главы Одесской областной госадминистрации Максима Степанова.

Об этом говорится в указе президента №107/2019.

Временно исполняющим обязанности главы ОГА назначен Сергей Паращенко (указ №108/2019), первый заместитель Степанова.

Напомним, вечером 7 апреля в СМИ появилась неофициальная информация об отставке Степанова. Увольнение якобы должно состояться 10 апреля после представления Кабинета министров.

Максим Степанов стал губернатором Одесской области в январе 2017 года. До этого он пять лет был директором государственного предприятия "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Ляшко из мести опубликовал в сети личные телефоны Зеленского и КоломойскогоЛяшко из мести опубликовал в сети личные телефоны Зеленского и Коломойского
Дети убитого журналиста Хашогги получили компенсацию от Эр-Рияда, - СМИДети убитого журналиста Хашогги получили компенсацию от Эр-Рияда, - СМИ
Порошенко разместил в Telegram-канале голосование о дебатах на стадионеПорошенко разместил в Telegram-канале голосование о дебатах на стадионе
"Евролаб" взял на себя вину за ошибку с датой в анализах Зеленского"Евролаб" взял на себя вину за ошибку с датой в анализах Зеленского
У Порошенко отреагировали на вызов Зеленского на дебатыУ Порошенко отреагировали на вызов Зеленского на дебаты
Блок рекламы


Похожие новости
Порошенко "переназначил" дебаты на стадионе на 14 апреляПорошенко "переназначил" дебаты на стадионе на 14 апреля
Порошенко отправил в отставку главу Одесской ОГА Степанова, - СМИПорошенко отправил в отставку главу Одесской ОГА Степанова, - СМИ
Евродепутат Хармс призвала Порошенко и Зеленского объяснить избирателям свои приоритеты на 5 летЕвродепутат Хармс призвала Порошенко и Зеленского объяснить избирателям свои приоритеты на 5 лет
Первый замглавы Госпогранслужбы Серватюк уволен с должностиПервый замглавы Госпогранслужбы Серватюк уволен с должности
Порошенко проведет 12 апреля в Берлине переговоры с МеркельПорошенко проведет 12 апреля в Берлине переговоры с Меркель
Порошенко повысил начальника сумского управления до замглавы СБУПорошенко повысил начальника сумского управления до замглавы СБУ
Порошенко предложил Зеленскому "быть мужиком" и явиться на дебаты без дополнительных условий
Порошенко предложил Зеленскому сдать анализы в медпункте "Олимпийского"Порошенко предложил Зеленскому сдать анализы в медпункте "Олимпийского"
Порошенко согласился на дебаты с Зеленским: Стадион - так стадион!Порошенко согласился на дебаты с Зеленским: Стадион - так стадион!
Нефьодов примет участие в конкурсе на главу ТаможниНефьодов примет участие в конкурсе на главу Таможни
Последние новости
Подгружаем последние новости