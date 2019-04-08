Порошенко отстранил от должности главу Одесской ОГА
Областью временно будет руководить Сергей Паращенко.
Президент Петр Порошенко отстранил от должности главы Одесской областной госадминистрации Максима Степанова.
Об этом говорится в указе президента №107/2019.
Временно исполняющим обязанности главы ОГА назначен Сергей Паращенко (указ №108/2019), первый заместитель Степанова.
Напомним, вечером 7 апреля в СМИ появилась неофициальная информация об отставке Степанова. Увольнение якобы должно состояться 10 апреля после представления Кабинета министров.
Максим Степанов стал губернатором Одесской области в январе 2017 года. До этого он пять лет был директором государственного предприятия "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг".
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08.04.2019 08:05