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Порошенко отстранил от должности главу Одесской ОГА Областью временно будет руководить Сергей Паращенко. Фото: Макс Левин Президент Петр Порошенко отстранил от должности главы Одесской областной госадминистрации Максима Степанова. Об этом говорится в указе президента №107/2019. Временно исполняющим обязанности главы ОГА назначен Сергей Паращенко (указ №108/2019), первый заместитель Степанова. Напомним, вечером 7 апреля в СМИ появилась неофициальная информация об отставке Степанова. Увольнение якобы должно состояться 10 апреля после представления Кабинета министров. Максим Степанов стал губернатором Одесской области в январе 2017 года. До этого он пять лет был директором государственного предприятия "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг".

LB.ua

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