Нардеп из группы Коломойского пытался сорвать заседание согласительного совета Рады

Внефракционный депутат, член "Укропа" Виталий Куприй попытался сорваться заседание согласительного совета Верховной Рады Украины, который вела вице-спикер Ирина Геращенко, передаёт корреспондент LB.ua.

После того как Геращенко поблагодарила ЦИК и международных наблюдателей за проведение первого тура президентских выборов согласно демократическим стандартам, депутат Куприй подошёл к вице-спикеру, требуя дать ему слово, хотя это не предусмотрено регламентом проведения согласительного совета.

Куприй призвал всех депутатов "не допустить фальсификации второго тура президентских выборов, как планирует Петр Порошенко"

Геращенко резко отреагировала на такие действия Куприя.

"У нас не 95 квартал, а Верховная Рада Украины... Мы видим новые лица и новые принципы работы так называемой новой команды. Мне очень жаль, что так называемая новая команда начинает работу с таких принципов", — говорила она.

После этого Куприй покинул заседание согласительного совета.

Напомним, депутат Куприй участвовал в выборах президента Украины и набрал 0,02% голосов. За него проголосовали 4500 человек.