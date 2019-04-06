Глава МИД Германии выступил за сохранение "нормандского формата"

"Важно, чтобы переговоры по урегулированию на Донбассе, продолжались и после выборов президента Украины".

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас выступает за сохранение посреднической роли ФРГ и Франции в разрешении конфликта на Донбассе. Об этом глава немецкого МИД заявил на полях встречи министров стран G7, пишет Deutsche Welle.

Маас отметил, что важно, чтобы переговоры с целью поиска политического урегулирования на Донбассе, продолжались и после выборов президента Украины.

Имеющийся на сегодня так называемый "нормандский формат", в котором, кроме Украины и РоSSии, принимают также участие Германия и Франция, следует сохранить, заявил министр.

Первая встреча глав государств и правительств РоSSии, Германии, Франции и Украины в так называемом "нормандском формате" состоялась 6 июня 2014 в городе Бенувиль в Нормандии, давшей название формату переговоров.

Впоследствии стали проводиться и встречи на уровне министров иностранных дел этих стран, где также главной темой переговоров были поиски политического урегулирования для конфликта в Украине.

В группу стран "большой семерки", помимо Германии и Франции, входят США , Канада, Италия, Великобритания и Япония.