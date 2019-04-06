Глава Херсонской ОГА Гордеев подал в отставку
В январе Виктор Гандзюк обвинил Гордеева в заказе убийства его дочери.
Глава Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев написал заявление об отставке. Соответствующий документ, датированный 5 апреля, разместил в своем Facebook народный депутат Александр Спиваковский.
Сам Гордеев свое увольнение еще не прокомментировал.
Напомним, 28 января Виктор Гандзюк заявил, что организатор убийства его дочери связан с главой Херсонского облсовета Владиславом Мангером, главой Херсонской ОГА Андреем Гордеевым и заместителем Гордеева Евгением Рищуком.
В ответ на обвинение Гордеев пообещал помощь в расследовании.
В феврале генпрокурор Юрий Луценко заявил, что глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев не фигурирует в уголовном производстве об убийстве Екатерины Гандзюк.
Активистка Гандзюк скончалась 4 ноября после того, как ее 31 июля облили серной кислотой.
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06.04.2019 16:25