РоSSийские ракетные корабли провели стрельбы в Черном море
Пресс-служба Черноморского флота официально об учениях не сообщала.
Отряд кораблей Черноморского флота ВМФ РоSSии провел ракетные стрельбы в акватории Черного моря и вернулся в пункт базирования в оккупированный Севастополь. Об этом пишет "Радио Свобода" со ссылкой на начальника пресс-службы флота Алексея Рулева.
"Кроме ракетных катеров "Ивановец" и "Р-60", которые непосредственно выполняли ракетные стрельбы, в пункты постоянной дислокации вернулись 14 кораблей и судов обеспечения Черноморского флота. Они принимали участие в закрытии морского полигона для обеспечения безопасности гражданского судоходства", - говорится в сообщении.
Пресс-служба Черноморского флота официально об учениях не сообщала.
Ранее сообщалось, что РоSSия провела в оккупированном Крыму ракетно-зенитные учения.
Напомним, в прокуратуре АР Крым с июня 2014 года рассматривают 1506 производств относительно оккупации полуострова, в суд направлено 144 обвинительных акта.
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