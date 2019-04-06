РоSSийские ракетные корабли провели стрельбы в Черном море

Пресс-служба Черноморского флота официально об учениях не сообщала.

РоSSийские ракетные корабли провели стрельбы в Черном море
Фото: Цензор

Отряд кораблей Черноморского флота ВМФ РоSSии провел ракетные стрельбы в акватории Черного моря и вернулся в пункт базирования в оккупированный Севастополь. Об этом пишет "Радио Свобода" со ссылкой на начальника пресс-службы флота Алексея Рулева.

"Кроме ракетных катеров "Ивановец" и "Р-60", которые непосредственно выполняли ракетные стрельбы, в пункты постоянной дислокации вернулись 14 кораблей и судов обеспечения Черноморского флота. Они принимали участие в закрытии морского полигона для обеспечения безопасности гражданского судоходства", - говорится в сообщении.

Пресс-служба Черноморского флота официально об учениях не сообщала.

Ранее сообщалось, что РоSSия провела в оккупированном Крыму ракетно-зенитные учения.

Напомним, в прокуратуре АР Крым с июня 2014 года рассматривают 1506 производств относительно оккупации полуострова, в суд направлено 144 обвинительных акта.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Кононенко: "Чтобы победить во втором туре, мы будем делать то же, что и делали"Кононенко: "Чтобы победить во втором туре, мы будем делать то же, что и делали"
ЦИК начала обнародование результатов выборовЦИК начала обнародование результатов выборов
Экзит-полл ТСН: Зеленский 30,1%, Порошенко 18,5%, Тимошенко 14%Экзит-полл ТСН: Зеленский 30,1%, Порошенко 18,5%, Тимошенко 14%
Дети убитого журналиста Хашогги получили компенсацию от Эр-Рияда, - СМИДети убитого журналиста Хашогги получили компенсацию от Эр-Рияда, - СМИ
На муниципальных выборах в Турции на участке застрелили двух человекНа муниципальных выборах в Турции на участке застрелили двух человек
Блок рекламы


Похожие новости
Катер "Прилуки" и фрегат НАТО провели совместные стрельбыКатер "Прилуки" и фрегат НАТО провели совместные стрельбы
Несколько тысяч львовян провели Крестный ход в центре городаНесколько тысяч львовян провели Крестный ход в центре города
В Херсоне активисты движения "Кто убил Катерину Гандзюк?" провели акцию протеста под домом РыщукаВ Херсоне активисты движения "Кто убил Катерину Гандзюк?" провели акцию протеста под домом Рыщука
РоSSийские власти расторгли договор аренды с храмом ПЦУ в КрымуРоSSийские власти расторгли договор аренды с храмом ПЦУ в Крыму
У посольства РФ провели 33-ю акцию с требованием расследовать исчезновения крымчанУ посольства РФ провели 33-ю акцию с требованием расследовать исчезновения крымчан
РоSSийские спецслужбы контролируют посетителей консульства Украины, - КлимкинРоSSийские спецслужбы контролируют посетителей консульства Украины, - Климкин
Под посольством РФ в Киеве провели акцию с требованием освободить украинца ГрибаПод посольством РФ в Киеве провели акцию с требованием освободить украинца Гриба
Истребители Миг-29 и штурмовики Су-25 выполнили тренировочные полеты над Азовским морем
РоSSийские врачи признали, что одному из военнопленных моряков нужна операцияРоSSийские врачи признали, что одному из военнопленных моряков нужна операция
Израиль и СБУ провели совместную операцию по ликвидации наркосетиИзраиль и СБУ провели совместную операцию по ликвидации наркосети
Последние новости
Подгружаем последние новости