КПВВ "Гнутово" и "Марьинка" на Донбассе временно не работают

Один из пунктов на реконструкции, другой закрыли из-за обстрела боевиков.

КПВВ "Гнутово" и "Марьинка" на Донбассе временно не работают
На Донбассе не работают КПВВ "Гнутово" и "Марьинка"
Фото: dpsu.gov.ua

На Донбассе в субботу не работают контрольные пункты въезда-выезда "Гнутово" и "Марьинка". Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

"КПВВ "Гнутово" закрыт на реконструкцию. В связи с этим пропуск в пределах дорожного коридора "Новоазовск-Гнутово-Талаковка-Мариуполь" не производится. Работы по обустройству продлятся до 8 апреля", - говорится в сообщении.

Кроме того, в пятницу по решению штаба ООС временно приостановлен пропуск лиц и транспортных средств через КПВВ «Марьинка». Это связано с обстрелом роSSийскими наемниками дорожного коридора на этом направлении и угрозой жизни гражданских лиц и военнослужащих.

Остальные КПВВ на линии разграничения начали работу вовремя и функционируют в штатном режиме, добавили в ведомстве.

Напомним, в пятницу в результате обстрела снайпером боевиков на КПВВ "Марьинка" был ранен старший лейтенант Государственной пограничной службы Украины.

Когда КПВВ "Марьинка" возобновит работу не сообщается.


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