КПВВ "Гнутово" и "Марьинка" на Донбассе временно не работают
Один из пунктов на реконструкции, другой закрыли из-за обстрела боевиков.
На Донбассе в субботу не работают контрольные пункты въезда-выезда "Гнутово" и "Марьинка". Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.
"КПВВ "Гнутово" закрыт на реконструкцию. В связи с этим пропуск в пределах дорожного коридора "Новоазовск-Гнутово-Талаковка-Мариуполь" не производится. Работы по обустройству продлятся до 8 апреля", - говорится в сообщении.
Кроме того, в пятницу по решению штаба ООС временно приостановлен пропуск лиц и транспортных средств через КПВВ «Марьинка». Это связано с обстрелом роSSийскими наемниками дорожного коридора на этом направлении и угрозой жизни гражданских лиц и военнослужащих.
Остальные КПВВ на линии разграничения начали работу вовремя и функционируют в штатном режиме, добавили в ведомстве.
Напомним, в пятницу в результате обстрела снайпером боевиков на КПВВ "Марьинка" был ранен старший лейтенант Государственной пограничной службы Украины.
Когда КПВВ "Марьинка" возобновит работу не сообщается.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
06.04.2019 16:24
06.04.2019 16:25