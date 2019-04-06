В Сенате США предложили стратегию поддержки Украины
"США сделали много для Украины, но могут сделать еще больше".
Глава Комитета по вооруженным силам Сената США, сенатор Джим Инхоф предложил стратегию дальнейшей поддержки Украины, сообщает посольство Украины в США.
"США сделали много для Украины, но могут сделать еще больше", - написал Инхоф в статье для американского издания Politico.
По мнению сенатора, шаги, которые сделала администрация США за последние годы в поддержку Украины были важными и значительными, однако, на этом не стоит останавливаться.
"Учитывая увеличение роSSийской угрозы и последние события, связанные с дерзким захватом Россией украинских моряков и судов, председатель Комитета по вооруженным силам Сената США призывает рассмотреть возможные пути помощи Украине в улучшении морской и противовоздушной обороны, усилить финансирование Инициативы по безопасности помощи Украине и программ Госдепартамента по безопасности помощи о предоставлении оборонительного летального оружия, увеличить санкционное давление, усилить присутствие НАТО в Черноморском регионе", - сообщают в посольстве.
Кроме того, американский политик обращается к европейским странам с тем, чтобы скоординировать возможности союзников и запретить роSSийским торговым кораблям входить в их порты и поддержать отмену проекта "Северный поток-2".
Ранее сообщалось, что один из комитетов Сената США утвердил резолюцию против роSSийской агрессии.
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06.04.2019 04:37