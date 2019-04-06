Правнук Муссолини будет участвовать в выборах в Европарламент
Диктатор "Дуче" до сих пор популярен среди многих итальянцев.
Правая партия "Братья Италии" на майских выборах в Европарламент выдвинет кандидатом Кайо Джулио Чезаре Муссолини - правнука фашистского диктатора Бенито Муссолини
Об этом сообщает Европейская правда.
"Я делюсь своими идеями о восстановлении суверенитета, защите нашей страны и семьи. Почему следует тратить 100 евро на мигрантов, а не на орехи для пенсионеров?" - сказал Муссолини.
Кайо Джулио Чезаре Муссолини ранее служил подводником Военно-морского флота Италии и работал представителем по Ближнему Востоку большой итальянской оборонной компании. Участвовать в выборах в Европарламент он будет впервые.
"Братья Италии" на парламентских выборах в 2018 году проводили кампанию вместе с партией "Лига" Маттео Сальвини.
Диктатор Бенито "Дуче" Муссолини несмотря на союз с Адольфом Гитлером до сих пор популярен среди многих итальянцев, которые считают, что он модернизировал страну до сотрудничества с нацистским фюрером.
"Было много хороших вещей и ошибок. Поддержка Тони Блэром войны в Ираке была преступлением, но британцы не нападают на него каждый день за это", - заявляет правнук диктатора.
Кайо Джулио Чезаре Муссолини - не единственный потомок диктатора в рядах "Братьев Италии". Внучка диктатора Рашель Муссолини является римским советником, ее сводная сестра Алессандра Муссолини является членом Европарламента от партии Сильвио Берлускони "Вперед, Италия".
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06.04.2019 04:36