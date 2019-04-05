Черниговская область отдала ПЦУ старинный храм в Нежине
Религиозная община будет проводить службы в Ивановской церкви.
Черниговский областной совет 4 апреля принял решение о передаче Православной церкви Украины в длительное беcплатное пользование памятника архитектуры "Церковь Иоанна Богослова" (Ивановская церковь).
Об этом говорится на сайте нежинской администрации.
Ивановская церковь - старинное двухэтажное здание на улице Гоголя. Церковь была построена в 1752 году и с 1926 года использовалось Государственным архивом Черниговской области.
Напомним, что Православная церковь Украины была создана в конце 2018 года на основе УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и части УПЦ Московского патриархата.
Она насчитывает около 7 тысяч приходов.
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Политика
05.04.2019 22:00