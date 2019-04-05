На пропускном пункте "Марьинка" снайпер боевиков ранил пограничника

На контрольно-пропускном пункте "Марьинка", который расположен на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил, ранен украинский пограничник.

Об этом сообщил в Фейсбуке спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.

"Очередной обстрел КПВВ "Марьинка". Около 14:00 старший смены на нулевом блокпосту КПВВ "Марьинка" получил пулевое ранение в результате обстрела из снайперского оружия со стороны временно оккупированной территории. Состояние здоровья раненого удовлетворительное. Сейчас ему оказана первая медицинская помощь и доставили в ближайшее медицинское учреждение", - написал он.

В настоящее время пропуск людей и транспорта через КПВВ "Марьинка" решением штаба ООС временно приостановлен.

Напомним, в декабре прошлого года боевики "ДНР" сорвали разминирование вблизи КПВВ "Марьинка".