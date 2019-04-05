На Донбассе в четверг произошло 10 обстрелов, ранен один военный

В ходе боевых действий на Донбассе 4 апреля был ранен украинский военный, говорится в утренней сводке штаба Операции объединенных сил.

"4 апреля роSSийско-оккупационные войска десять раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом восемь раз применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение с расходом 33 боеприпасов калибром 152, 122, 120 и 82 мм. Также враг обстреливал наших защитников из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - сообщили военные.

Стрельба велась возле Лебединского, Авдеевки, Песков, Талаковки, Павлополя, Новоселовки Второй, Новотошковского.

Все обстрелы украинские военные встречали ответным огнем, и, утверждается в сводке, в результате обстрелов погибли четыре боевика, а еще два были ранены.