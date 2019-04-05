Порошенко предложил Зеленскому "быть мужиком" и явиться на дебаты без дополнительных условий
"Не ищите причин и не ставьте условий. И никем не прикрывайтесь. Это некрасиво".
Президент Петр Порошенко предложил своему конкуренту по второму туру выборов Владимиру Зеленскому "быть мужиком" и явиться на дебаты без дополнительных условий.
Об этом говорится в обращении к Зеленскому, которое было обнародовано ночью 5 апреля.
Президент сказал, что дебаты - это не страшно. "За свою жизнь я не один раз принимал вызовы. И не только от политических оппонентов, но и от сильных врагов, смотрел в их глаза и не отворачивал взгляд. Таким должен быть Президент и Верховный Главнокомандующий", - сказал он.
"Владимир Александрович, не ищите причин и не ставьте условий. И никем не прикрывайтесь. Это некрасиво. Будьте мужиком. Приходите на дебаты", - говорится в коротком ролике Порошенко.
Напомним, по результатам обработки 100% электронных протоколов во второй тур президентских выборов выходят шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.
3 апреля Зеленский предложил Порошенко провести дебаты перед вторым туром выборов. Одним из условием их проведения он назвал то, чтобы они проходили на НСК "Олимпийский", другим - прохождение медосмотра.
В ответ Порошенко опубликовал видеообращение, в котором сообщил, что согласен на дебаты на стадионе.
После этого Зеленский заявил, что хочет видеть ведущей Юлию Тимошенко.
Официальные теледебаты на UA:Перший состоятся 19 апреля с ведущими Павлом Казариным и Мирославой Барчук.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
05.04.2019 05:34