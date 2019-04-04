ЦИК призвал не манипулировать общественным мнением относительно дебатов

Официальные теледебаты на UA:Перший состоятся 19 апреля.

Центральная избирательная комиссия призвала не манипулировать общественным мнением относительно проведение теледебатов. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

"Центральная избирательная комиссия призывает всех субъектов избирательного процесса, телерадиокомпании, общественные организации и экспертов на данном этапе не манипулировать общественным мнением относительно проведения теледебатов. Соблюдение требований закона при проведении избирательных процедур является гарантией честных выборов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до установления Центральной избирательной комиссией результатов голосования в день выборов президента Украины 31 марта 2019 года проведение предвыборной агитации в любых ее формах является грубым нарушением требований закона, а дискуссии между субъектами избирательного процесса относительно места и условий проведения теледебатов могут быть восприняты как предвыборная агитация.

Также в ЦИК отметили, что Закон "О выборах президента Украины" предусматривает три вида дебатов. Теледебаты проводятся между кандидатами на пост президента, включенными в избирательный бюллетень для повторного голосования, в случае назначения Центральной избирательной комиссией повторного голосования, согласно частям первой – пятой статьи 62 закона.

По состоянию на 4 апреля ЦИК не установила результаты голосования в день выборов президента Украины 31 марта 2019 года.

Напомним, 3 апреля кандидат в президенты Владимир Зеленский предложил Петру Порошенко провести дебаты перед вторым туром выборов на НСК "Олимпийский". Одним из условий их проведения он назвал прохождение медосмотра.

Порошенко согласился на дебаты на стадионе и предложил Зеленскому сдать анализы в медпункте "Олимпийского". В штабе Зеленского сообщили, что их кандидат хочет сдавать анализы в лаборатории "Евролаб" своего сторонника Андрея Пальчевского. Оба кандидата собираются сдавать анализы завтра, 5 апреля.

Также Зеленский предложил Юлии Тимошенко "стать гарантом честных правил и равных возможностей на дебатах". Он снова дал 24 часа на ответ.

Официальные теледебаты на UA:Перший состоятся 19 апреля с ведущими Павлом Казариным и Мирославой Барчук.