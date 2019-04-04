Супрун прокомментировала интерес общества к анализам и назвала наиболее подходящую лабораторию
Наиболее современное оборудование - в антидопинговом центре олимпийского комитета.
Для достоверного подтверждения, употребляет ли человек наркотики или алкоголь, критически важным является способ проверки анализов. Об этом заявила и.о министра здравоохранения Ульяна Супрун.
"Когда внимание всего общества приковано к анализам, надо хорошо понимать, о чем будут свидетельствовать их результаты. И о чем нет", - заявила она.
По ее словам, существует не так много методов, которые могут дать правдивую оценку результатов, и не так много лабораторий, в которых есть возможность эти методы использовать.
"В Украине не так много лабораторий, которые могут провести такое исследование. Еще меньше - гарантировать, что оно будет проведено качественно. Наиболее современное оборудование для этого есть только в антидопинговом центре олимпийского комитета. Именно они регулярно работают со спортсменами для определения, употребляют они запрещенные вещества", - написала она в фейсбуке.
Глава Минздрава объяснила, что на этом оборудовании анализируют мочу, волосы, ногти и даже кровь, где наркотики очень быстро метаболизируются. Если человек регулярно (1-2 раза в неделю) употребляет наркотики, такой метод это подтвердит.
Наличие алкоголя в организме проще подтвердить, чем наркотики. Для этого используют хроматографический метод. Вместе с тем он быстрее выводится из организма.
По словам Супрун, для основательного анализа необходимо специфическое оборудование. Процесс исследования длительный (2-3 дня), на основе аналитической химии. Все остальное, например тест-полоски, которые обещают результат за 15 минут, не является достоверным показателем.
"На спортивных соревнованиях существует практика сбора образцов анализов под наблюдением экспертов. Такие мероприятия осуществляются во избежание фальсификации или замены анализов", - подчеркнула и.о. министра.
Напомним, 3 апреля кандидат в президенты Владимир Зеленский предложил Петру Порошенко провести дебаты перед вторым туром выборов на НСК "Олимпийский". . Одним из условий их проведения он назвал прохождение медосмотра.
Порошенко согласился на дебаты на стадионе и предложил Зеленскому сдать анализы в медпункте "Олимпийского".
Позже в штабе Зеленского сообщили, что их кандидат хочет сдавать анализы в лаборатории своего сторонника Андрея Пальчевского.
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04.04.2019 20:37