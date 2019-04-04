МИД Украины отреагировал на 14-летний приговор "крымским диверсантам" Дудке и Бессарабову

Дипломаты призвали мировое сообщество усилить давление на РоSSию.

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с неправомерным решением роSSийского оккупационного суда в Севастополе по делу незаконно осужденных граждан Украины Владимира Дудки и Алексея Бессарабова. Об этом говорится в заявлении, обнародованном пресс-службой МИД Украины.

В МИД подчеркнули, что фабрикация политически мотивированных дел против граждан Украины остается одной из ключевых репрессивных практик роSSийских оккупантов на Крымском полуострове, целью которых является запугивание местных жителей и подавление любой формы несогласия с незаконной оккупацией украинской территории.

"Призываем международное сообщество усилить политическое, экономическое и санкционное давление на государство-агрессора с целью прекращения грубых нарушений Россией прав человека и освобождения Владимира Дудки, Алексея Бессарабова и других незаконно осужденных граждан Украины", - подчеркнули в министерстве.

Напомним, сегодня утром оккупационный суд Севастополя приговорил Владимира Дудку и Алексея Бессарабова, которые обвиняются в "подготовке диверсий в Крыму", к 14 годам лишения свободы.

Неделей ранее роSSийские силовики провели в Крыму обыски в домах 24 крымских татар, были задержаны 24 человека - их сразу вывезли на территорию РоSSии.