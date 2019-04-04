Нефьодов примет участие в конкурсе на главу Таможни

Лицо реформы госзакупок решил принять новый вызов.

Нефьодов примет участие в конкурсе на главу Таможни
Фото: facebook.com/max.nefyodov

Первый замминистра экономического развития и торговли Максим Нефьодов решил участвовать в конкурсе на должность главы Государственной таможенной службы.

В своем фейсбуке он выложил фотографию из здания Нацагентства по вопросам государственной службы с пакетом документов, подписанном "Нефьодов Максим Евгеньевич. Кандидат на должность главы таможенной службы Украины".

"Говорят, хуже задачи в стране нету, реформы туда еще не добрались, контрабас вечный, региональные бароны укоренившиеся, сканеры не заработают, не жили хорошо - не стоит и начинать, таможню не изменить никогда #вызовпринят #станутаможенником", - написал он.

Конкурс будет проведен Комиссией высшего корпуса госслужбы 16 апреля 2019 года.

Государственная таможенная служба создается в рамках разделения Фискальной службы. Это один из "маяков" Международного валютного фонда. Процесс разделения должен быть завершен до конца апреля.

34-летний Нефедов пришел во власть из бизнеса в 2015 году. Он присоединился к команде министра экономики Айвараса Абромавичюса, который еще через год, в феврале 2016-го со скандалом покинул должность. Абромавичус собрал пресс-конференцию и обвинил окружение президента Петра Порошенко в коррупции и блокировании реформ.

Нефьодов сначала тоже подал в отставку, но потом остался на должности в новом правительстве и впоследствии даже получил должность первого замминистра. Сегодня он не только лицо системы государственных закупок ProZorro, в подчинении Нефьодова департаменты управления государственной собственностью, развития предпринимательства и регуляторной политики, промышленной политики, государственных инвестпроектов и поддержки развития.


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