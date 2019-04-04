Минздрав обяжет производителей лекарств публиковать данные клинических испытаний

Без публикации досье препарата с доказательствами эффективности и безопасности лекарства не смогут пройти регистрацию для продаж в Украине.

Минздрав обяжет производителей лекарств публиковать данные клинических испытаний
архивное фото
Фото: politica-ua.com

Минздрав обяжет производителей лекарств публиковать данные о клинических испытаниях препаратов. Соответствующий механизм уже подготовлен к запуску в работу, сообщает пресс-служба Минздрава.

Проект приказа содержит формы отчетов, инструкции по их заполнению и процедуру проведения проверки достоверности информации о результатах испытаний лекарственных средств. Ни один лекарственный препарат не будет регистрироваться в Украине без публикации данных об исследовании эффективности и безопасности препарата.

Согласно документу, каждый производитель должен будет обнародовать доказательства о безопасности и эффективности препарата. Отчеты о результатах исследований должны включать все полученные в рамках исследования данные, оценки, итоги статистического анализа о лечебном эффекте препарата и побочные реакции.

Процедура открытия данных предполагает, что отчеты о результатах исследований будут проверяться на достоверность в течение 30 дней. Специалисты Государственного экспертного центра Минздрава будут сравнивать данные отчетов с материалами регистрационного досье лекарственного средства. После получения положительного заключения экспертов, отчет о результатах исследований будут публиковаться на сайте Минздрава Украины.

Если вывод проверки будет отрицательным, экспертный центр вернет формы производителю с указанием несоответствий и сообщит об этом в Минздрав. Производитель будет обязан исправить недостатки отчета и подать его повторно.

К концу года Минздрав Украины планирует подготовить и обнародовать результаты испытаний всех препаратов, которые будут зарегистрированы в Украине после вступления в силу Приказа.

Для уже зарегистрированных препаратов - таких лекарственных средств в настоящее время более 13 000 - Министерство предусмотрело переходный период. В течение 5 лет со дня вступления в силу Приказа, фармпроизводители должны подготовить и направить на экспертизу отчеты обо всех клинические испытаниях и доклинических исследованиях.

Приказ об обнародовании результатов исследований вступит в силу после общественного обсуждения, согласования со всеми причастными центральными органами исполнительной власти и государственной регистрации в Министерстве юстиции Украины.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Кононенко: "Чтобы победить во втором туре, мы будем делать то же, что и делали"Кононенко: "Чтобы победить во втором туре, мы будем делать то же, что и делали"
ЦИК начала обнародование результатов выборовЦИК начала обнародование результатов выборов
Экзит-полл ТСН: Зеленский 30,1%, Порошенко 18,5%, Тимошенко 14%Экзит-полл ТСН: Зеленский 30,1%, Порошенко 18,5%, Тимошенко 14%
Дети убитого журналиста Хашогги получили компенсацию от Эр-Рияда, - СМИДети убитого журналиста Хашогги получили компенсацию от Эр-Рияда, - СМИ
Коломойского внесли в базу "Миротворца"Коломойского внесли в базу "Миротворца"
Блок рекламы


Похожие новости
Минздрав сообщил о росте заболеваемости корьюМинздрав сообщил о росте заболеваемости корью
Минздрав отправит еще 15 человек на лечение за границуМинздрав отправит еще 15 человек на лечение за границу
Супрун выступила за уголовную ответственность за лекарства без рецептаСупрун выступила за уголовную ответственность за лекарства без рецепта
Заболеваемость корью снизилась на 60%, - Супрун о результатах спецоперация Минздрава во Львовской области
Госпредприятие "Медицинские закупки Украины" провело первый аукцион по закупке лекарствГоспредприятие "Медицинские закупки Украины" провело первый аукцион по закупке лекарств
Нардеп Иванчук просит НАБУ не публиковать информацию об уголовных делах через СМИНардеп Иванчук просит НАБУ не публиковать информацию об уголовных делах через СМИ
Неизвестные под видом НАПК запрашивали у чиновников личные данные
Минздрав констатирует снижение уровня заболеваемости корьюМинздрав констатирует снижение уровня заболеваемости корью
Амосова и ее сторонники снова штурмуют медуниверситет имени Богомольца, - МинздравАмосова и ее сторонники снова штурмуют медуниверситет имени Богомольца, - Минздрав
Минздрав призвал студентов и сотрудников Одесского медуниверситета не выходить на протесты в КиевеМинздрав призвал студентов и сотрудников Одесского медуниверситета не выходить на протесты в Киеве
Последние новости
Подгружаем последние новости