73% избирателей поддерживают проведение дебатов перед вторым туром выборов

Еще 17,8% считают, что дебаты совершенно излишни.

73% избирателей поддерживают проведение дебатов перед вторым туром выборов
Фото: ZN.ua

73,5% украинцев считают, что кандидаты в президенты, которые войдут во второй тур, должны принять участие в публичных дебатах между собой. Об этом свидетельствуют результаты исследования Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Киевского международного института социологии.

В частности, 44% опрошенных придерживаются мнения, что дебаты должны быть проведены обязательно, и еще 30% - что это желательно. 18% опрошенных считают такие дебаты ненужными, а еще 8% не смогли определиться с ответом.

42% респондентов заверили, что в любом случае будут смотреть теледебаты, 31% ответили, что посмотрят, если дискуссия будет интересной и содержательной.

Нацгвардия оцепила территорию возле "Олимпийского" для проверки перед медосмотром кандидатов

Наиболее важными темами для обсуждения респонденты назвали следующие:

  • "Как достичь мира на Донбассе Как добиться освобождения оккупированных территорий Донбасса и их интеграции в Украине?" (42%);
  • "Как преодолеть коррупцию в Украине?" (40%);
  • "Как добиться роста экономики?" (40%);
  • "Программа развития Украины на годы своего президентства и на более далекую перспективу" (39%);
  • "Какие проблемы страны кандидат в президенты будет решать в первую очередь, если будет избран президентом?" (31.5%).

Исследование проводилось с 20 по 26 марта 2019 среди 1600 респондентов во всех областях Украины, кроме оккупированных территорий. Статистическая погрешность не превышает 3,7% для показателей близких к 50%, 3,2% - для показателей близких к 25%, 2,2% - для показателей близких к 10%, 1,7% - для показателей близких к 5 %.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Кононенко: "Чтобы победить во втором туре, мы будем делать то же, что и делали"Кононенко: "Чтобы победить во втором туре, мы будем делать то же, что и делали"
ЦИК начала обнародование результатов выборовЦИК начала обнародование результатов выборов
Экзит-полл ТСН: Зеленский 30,1%, Порошенко 18,5%, Тимошенко 14%Экзит-полл ТСН: Зеленский 30,1%, Порошенко 18,5%, Тимошенко 14%
Дети убитого журналиста Хашогги получили компенсацию от Эр-Рияда, - СМИДети убитого журналиста Хашогги получили компенсацию от Эр-Рияда, - СМИ
Коломойского внесли в базу "Миротворца"Коломойского внесли в базу "Миротворца"
Блок рекламы


Похожие новости
Рада не успеет принять закон о теледебатах до второго тура выборов, - СюмарРада не успеет принять закон о теледебатах до второго тура выборов, - Сюмар
Послы G7 поддержали выводы ОБСЕ относительно выборов в Украине
Первый тур выборов прошел прозрачно и без системных нарушений, - МинюстПервый тур выборов прошел прозрачно и без системных нарушений, - Минюст
ОБСЕ: первый тур выборов в Украине был конкурентным и свободнымОБСЕ: первый тур выборов в Украине был конкурентным и свободным
ЦИК начала обнародование результатов выборовЦИК начала обнародование результатов выборов
В Черкассах полиция остановила подкуп избирателей на 1,6 млн гривенВ Черкассах полиция остановила подкуп избирателей на 1,6 млн гривен
Журналисты "Схем" передали материалы расследования о Кононенко в НАБУЖурналисты "Схем" передали материалы расследования о Кононенко в НАБУ
Bloomberg снял ролик об Украине перед выборамиBloomberg снял ролик об Украине перед выборами
В день выборов над Украиной будут дежурить 10 воздушных судов ГосЧСВ день выборов над Украиной будут дежурить 10 воздушных судов ГосЧС
Социологи опубликовали последние опросы перед выборамиСоциологи опубликовали последние опросы перед выборами
Последние новости
Подгружаем последние новости