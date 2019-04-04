С начала конфликта на Донбассе от мин пострадали более тысячи мирных жителей

От мин и взрывоопасных предметов пострадали более чем 160 детей.

С начала боевых действий на Донбассе от мин и взрывоопасных предметов пострадали более 1 тыс. гражданских, в том числе больше чем 160 детей. Об этом сообщила координатор системы Организации Объединенных Наций по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани, передает «Интерфакс-Украина».

"К сожалению, с апреля 2014 года более 1 тыс. гражданских пострадали, получили ранения или были убиты в результате инцидента с минами или взрывоопасными предметами. В том числе более чем 160 детей", - подчеркнула Лубрани, выступая по случаю Международного дня противоминной деятельности в четверг в Киеве .

Она также отметила, что кроме физических увечий, таже существуют социально-экономические и психологические последствия чрезвычайно заминированных территорий на Донбассе. "Это также препятствует доступу к обычной инфраструктуре: рынкам, школам и т.д. Люди также не могут заниматься сельско-хозяйственными работами, рыбалкой или другим", - пояснила представитель ООН .

Лубрани призвала предпринять как можно больше необходимых мер по разминированию, оказанию помощи пострадавшим, информированию об опасности мин и взрывоопасных предметов.

Украина является одной из наиболее заминированных стран мира, заявила в свою очередь посол Великобритании в Украине Джудит Гоф.

"С прошлого года поддержка со стороны правительства Великобритании помогла группам "The Halo Trust" по разминированию очистить более 2,5 млн кв. м земли, защитить население и провести образовательные программы для более 20 тыс. людей, изъять более 800 взрывоопасных предметов", - рассказала посол.

Она также заявила, что точный объем заминирования территорий на Донбассе не установлен.

По информации Минобороны Украины на январь 2019 года, с начала агрессии на Донбассе, на минах подорвалось 833 мирных жителя из которых 269 погибли. В этих данных были не учтены отдельные рейоны Донецкой и Луганской областей.

Напомним, 23 февраля 2019 года в Донецкой области на противотанковой мине подорвался микроавтобус с гражданскими. Взрыв произошел между пропускными пунктами КПП "Еленовка" и КПВВ "Новотроицкое". В результате взрыва два человека погибли на месте, трое получили ранения.