Посольство США призвало Раду принять поправку к "противоминному" закону

Иначе Украина рискует потерять донорское финансирование.

Посольство США в Украине призывает Верховную Раду принять поправку к закону о противоминной деятельности, которая позволит ее прямое донорское финансирование.

Об этом говорится в сообщении посольства в Twitter.

"Мины являются угрозой №1 для гражданского населения восточной Украины. Верховная Рада должна принять поправку, позволяющую прямое донорское финансирование операторов противоминной деятельности. Иначе Украина рискует потерять донорское финансирование, что поставит большее количество жизней под угрозу", - говорится в сообщении.

22 марта вице-спикер парламента Ирина Геращенко сообщила, что вместе с коллегами зарегистрировала законопроект (№10180) о внесении изменений в Закон "О противоминной деятельности в Украине" относительно усовершенствования механизмов привлечения финансирования мероприятий противоминной деятельности.

Напомним, 6 декабря 2018 года Рада приняла в целом законопроект №9080-1 о противоминной деятельности. Данный законопроект парламент должен был принять в ноябре после того как делегация Программы развития ООН совместно с международными партнерами презентовали программу деятельности относительно разминирования Донецкой области.

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц подсчитали, что расходы на разминирование всего Донбасса могут превысить 800 млн долларов.

Ранее специалисты заявляли, что на разминирование Донбасса нужно 10-15 лет и этот процесс будет стоить Украине не один миллиард долларов.


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