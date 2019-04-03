Агрессия в Керченском проливе подтвердила, что Москва перешла от гибридной агрессии к открытой вооруженной угрозе, - НАТО

Альянс усиливает сдерживание РоSSии и поддержку Украины.

Агрессия в Керченском проливе подтвердила, что Москва перешла от гибридной агрессии к открытой вооруженной угрозе, - НАТО
Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер
Фото: nato.int

Агрессия РоSSии в Керченском проливе подтвердила, что Москва перешла от гибридной агрессии, где использовалась тактика "зеленых человечков", к открытой вооруженной угрозе, следовательно, НАТО в ответ усиливает сдерживание РФ и поддержку Украины.

Об этом заявила заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер, передает "Укринформ".

"Сейчас мы имеем ситуацию в Керченском проливе, которая, очевидно, является очень проблематичной. Это произошло впервые, когда мы увидели действующих роSSийских военных моряков в униформе, которые были идентифицированы, и которые обстреливали украинцев. До этого всегда были гибридные действия, "зеленые человечки", принадлежность которых не была четко установлена", - отметила заместитель главы Альянса.

В дополнение, задержание 24-х украинских моряков, которых до сих пор удерживают в заключении в Москве, а также трех украинских судов дает представление о том, как обостряются вызовы со стороны РоSSии, которая пытается распространить свой контроль в регионе.

"Мы очень внимательно следим за этим, и конечно НАТО уже сделало немало работы с Украиной и Грузией для укрепления их Вооруженных сил, в частности, военно-морского компонента - как ВМС, так и береговой охраны", - подчеркнула Геттемюллер.

Она отметила, что главы МИД стран НАТО во время встречи в Вашингтоне 3-4 апреля обсудят пакет мер по поддержке украинских и грузинских партнеров в регионе. В том числе, по ее словам, речь идет о заходах кораблей НАТО в порты этих стран, а также проведении совместных учений.

"Итак, мы хотели бы сказать, что сейчас НАТО уже имеет значительное присутствие в Черном море, и мы продолжим там находиться с целью поддержки наших партнеров в регионе", - подчеркнула заместитель генсекретаря НАТО.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в 2016 году признал участие РоSSии в войне на Донбассе, объяснив это необходимостью "защитить русскоязычное население". До этого позиция официальной РФ заключалась в том, что, например, задержанные украинцами роSSийские военные "патрулировали границу и заблудились". Также в федеральных СМИ неоднократно появлялась информация о том, что воевать на восток Украины едут кадровые военные, якобы специально для этого взявшие отпуск.


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