Директор Грибовичской свалки под Львовом задержан по подозрению во взяточничестве
Виталий Пугач требовал откат у предпринимателя, который победил в тендере на поставки извести.
По подозрению в получении взятки 1 апреля задержан директор львовского КП "Збиранка" Виталий Пугач.
Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.
Zaxid.net со ссылкой на источники сообщает, что 58-летнего чиновника задержали во время получения части взятки в размере 400 тыс. гривен.
По данным источника, Виталий Пугач требовал откат у предпринимателя, который победил в тендере на поставки извести для ЛКП "Збиранка", которое занимается эксплуатацией и рекультивацией Грибовицкой свалки возле Львова.
Виталий Пугач возглавил ЛКП "Збиранка" в марте 2017 года, после того как прежнее руководство во главе с 72-летним Богданом Горбалем оказалось под следствием после Грибовицкой трагедии.
Напомним, 30 мая 2016 года на городской свалке возле села Грибовичи под Львовом сошел оползень мусора объемом более 100 тыс. кубометров. В результате под завалом оказалось четыре человека. 31 мая были найдены тела трех спасателей, четвертый - сотрудник местного коммунального предприятия - числится пропавшим без вести.
После этой трагедии Львову запретили вывозить мусор на свалку в Грибовичах. Из-за сложившейся ситуации город оказался на грани экологической катастрофы.
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Политика
01.04.2019 21:46