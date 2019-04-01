Находящийся в розыске бизнесмен с "титушками" напал на офис Службы автодорог в Одессе
Мужчина "когда-то активно пилил бюджет и не успел допилить".
В Одессе группа вооруженных людей напала на офис областной Службы автодорог. Для их задержания привлекли спецподразделение полиции.
Об этом сообщил советник начальника ГУНП в Одесской области Руслан Форостяк.
"В Службу ворвалась титушня во главе с предпринимателем, который когда-то был или подрядчиком, или заказчиком, короче, когда-то активно пилил бюджет и не успел допилить, потому что был объявлен в розыск и в последнее время скрывался от правоохранительных органов. Однако, как оказалось, вопросы по недопилу остались", - написал Форостяк в фейсбуке.
По данным местного издания "Думская", полицейские задержали в облавтодоре владельца и директора строительной компании "Дорлидер" Араика Амирханяна и восемь нанятых им в Киеве титушек. У них изъяли ножи и травматические пистолеты.
Амирханян находится в розыске с 23 марта 2017 года. Его подозревают в преступлении, предусмотренном частью 1 ст. 125 УК Украины - "умышленное нанесение легких телесных повреждений": в 2015 году предприниматель напал на руководителя "Укравтодора" Андрея Батищева.
Также фирма "Дорлидер" и ее владелец фигурируют в уголовных производствах, касающихся хищения бюджетных средств и финансирования терроризма.
От облавтодора Амирханян добивался получения каких-то подрядов, а когда ему отказали, решил воздействовать силой.
Бизнесмена и его "группу поддержки" доставили в Хмельницкое отделение полиции.
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Политика
01.04.2019 14:05