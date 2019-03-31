Зеленский заявил, что встретится с фюрером РФ после возвращения оккупированных территорий
Лидер президентской гонки пообещал поднять вопрос о компенсации за Крым и Донбасс.
Кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил, что встретится с Владимиром Путиным после возвращения оккупированных территорий.
Он рассказал о том, что скажет президенту РоSSийской Федерации.
"Если я встречусь с господином Путиным, я ему скажу: наконец вы вернули наши территории. Сколько готовы еще компенсировать денег за то, что отобрали наши территории и помогали людям, которые принимали участие в эскалации Крыма и Донбасса, помогали им на этом страшном, жестоком, отвратительном пути?", - сказал Зеленский во время брифинга в своем штабе.
Напомним, по данным Национального эксит-полла, во второй тур выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко.
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