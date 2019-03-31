Кононенко: "Чтобы победить во втором туре, мы будем делать то же, что и делали"
По мнению нардепа, результаты эксит-поллов – "ожидаемый результат".
Первый замглавый фракции БПП в парламенте и близкий друг президента Петра Порошенко Игорь Кононенко прокомментировал результат эксит-поллов.
"Это ожидаемый результат – с учётом всей той грязи, которая вылилась на президента за последние месяцы, – заявил Кононенко в комментарии LB.ua в штабе Петра Порошенко. – Сложилось такое впечатление, что власть оказалась в оппозиции: каждый кандидат атаковал именно действующего президента".
По мнению нардепа, причина этому – совпадение интересов "в первую очередь, РоSSии и Путина, а также, как минимум, одного олигарха, который считал и считает президента своим врагом, и интересы людей, которым власть не дала заработать так, как они хотели".
Кононенко добавил, что "второй тур покажет, куда мы идем дальше, – как сказал президент".
На вопрос о том, что штаб Петра Порошенко будет делать для победы во втором туре, депутат заявил: "Будем делать то, что мы и делали. Может, будем стараться более корректно доносить до избирателей то, что мы делаем и то, что планируем делать. На наш взгляд, пока мы всё-таки не смогли донести до молодёжи то, что пытались".
Напомним, по результатам эксит-поллов, действующий Президент Украины Петр Порошенко занимает в результате первого тура выборов второе место, набирая, по разным данным, от 17 до 19% голосов избирателей. Первое место занимает Владимир Зеленский.
Сам Игорь Кононенко недавно заявлял о том, что намерен подать иск в иностранный суд на "Радио Свобода" за обвинение его программой журналистских расследований "Схемы: коррупция в деталях" в причастности к аферам в энергетической сфер
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