На муниципальных выборах в Турции на участке застрелили двух человек

На муниципальных выборах в восточно-турецком городе Малатья произошло столкновение двух групп, участник одной из них выхватил пистолет и застрелил своих противников. Стрелявший задержан.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Лидер оппозиционной "Партии благополучия" Темель Карамоллаоглу сообщил в своем Twitter , что погибшие являлись наблюдателями от его партии.

Муниципальные выборы проходят одновременно во всех 81 провинциях Турции. Около 57 млн граждан страны выбирают мэров, общественные советы и других муниципальных политиков.

Безопасность обеспечивают более полумиллиона правоохранителей.

Напомним, в июне 2018 года в Турции в день досрочных выборов за попытку вмешаться в голосование арестовали 10 иностранцев.