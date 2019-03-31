На муниципальных выборах в Турции на участке застрелили двух человек
Стрелок задержан полицией.
На муниципальных выборах в восточно-турецком городе Малатья произошло столкновение двух групп, участник одной из них выхватил пистолет и застрелил своих противников. Стрелявший задержан.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Лидер оппозиционной "Партии благополучия" Темель Карамоллаоглу сообщил в своем Twitter, что погибшие являлись наблюдателями от его партии.
Муниципальные выборы проходят одновременно во всех 81 провинциях Турции. Около 57 млн граждан страны выбирают мэров, общественные советы и других муниципальных политиков.
Безопасность обеспечивают более полумиллиона правоохранителей.
Напомним, в июне 2018 года в Турции в день досрочных выборов за попытку вмешаться в голосование арестовали 10 иностранцев.
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