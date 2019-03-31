В Борзне мужчина пытался поджечь избирательный участок

Возгорание быстро потушили.

В Борзне мужчина пытался поджечь избирательный участок
Фото: klichko.org

В г. Борзна Черниговской области в 10.50 воскресенья на одном из избирательных участков мужчина бросил зажигательную смесь. Об этом сообщает МВД Украины в своем аккаунте в Твиттере. По данным правоохранителей, никто не пострадал.

#Чернігівщина: о 10:50 у м. Борзна на одній із виборчих дільниць за адресою: вул. Пантелеймона Куліша,105 чоловік кинув запальну суміш з подальшим горінням. О 10:51 загорання ліквідовано. Внаслідок події ніхто не постраждав. Виборчий процес не припинявся. pic.twitter.com/RBhR9m4mjj

— МВС України (@MVS_UA) 31 березня 2019 р.

Возгорание сразу ликвидировали.

"Черниговщина: в 10:50 в г.Борзна на одном из избирательных участков по адресу: ул.Пантелеймона Кулиша,105 мужчина бросил зажигательную смесь с последующим горением. В 10:51 возгорание ликвидировано. В результате происшествия никто не пострадал. Избирательный процесс не прекращался", - сказано в сообщении.

С начала голосования это первый серьезный инцидент с начала голосования, до этого наблюдатели "Опоры" сообщали о нескольких десятках технических нарушениях.


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