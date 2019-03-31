Тимошенко: экзит-поллы о выходе Порошенко во второй тур не отвечают действительности

Лидер "Батькивщины" отказалась признать поражение.

Тимошенко: экзит-поллы о выходе Порошенко во второй тур не отвечают действительности
Фото: LB.ua

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко отказалась признать результаты экзит-поллов, согласно которым она не проходит во второй тур президентских выборов.

Об этом она заявила в избирательном штабе, передаёт корреспондент LB.ua.

"Мы уверены на цифрах и фактах, что все результаты экзит-поллов, которые сейчас так помпезно оглашают о выходе Петра Порошенко во второй тур, по нашим оценкам, не отвечают действительности. Это абсолютно заказные и манипулятивные экзит-поллы", - заявила она.

Тимошенко отметила, что ее команда проводит параллельный подсчёт голосов, и первые результаты будут обнародованы с 24:00.

"До конца завтрашнего дня мы рассчитываем собрать оригиналы протоколов с мокрыми печатями... Я прошу общество не воспринимать информацию, которая подаётся как экзит-поллы... У нас будет возможность защитить выбор людей", - заверила она.

Напомним, что возле Верховной Рады депутаты из фракции Тимошенко собрали митинг из десятков молодых людей, которые заявили, что собираются защищать результаты выборов.


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