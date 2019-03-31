"Батькивщина": второе место на выборах не у Порошенко, а у Тимошенко

"Батькивщина": второе место на выборах не у Порошенко, а у Тимошенко
Фото: Анна Стешенко

Предварительные подсчеты партии "Батькившина" свидетельствуют, что ее лидер Юлия Тимошенко заняла второе место в первом туре президентских выборов.

Об этом на брифинге в штабе Юлии Тимошенко заявил замглавы фракции "Батькивщина" Сергей Соболев, передаёт корреспондент LB.ua.

"Мы провели анализ бюллетеней на 18 тыс. на избирательных участках... На основании этого у нас такие предварительные данные: 27 процентов - Владимир Зеленский, 20,9 - Юлия Тимошенко, 17,5 - Петр Порошенко", - заявил он.

В то же время, Соболев подчеркнул, что анализ бюллетеней не происходил в отдалённых участках сельской местности.

"Это даёт основания утверждать, что прирост результата нашего кандидата будет плюс 2-3 процента", - добавил он.

Напомним, что результаты других экзит-поллов дают Тимошенко только третье место. На втором с существенным отрывом находится действующий президент Петр Порошенко.

Все экзит-поллы показали победу Владимира Зеленского в первом туре.


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