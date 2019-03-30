На Донбассе ранен украинский военный

С начала суток произошло два обстрела в районе Авдеевки и Песков.

?На Донбассе ранен украинский военный
архивное фото
Фото: Макс Левин

В субботу, 30 марта, в результате боевых действий на Донбассе был ранен украинский военный.

Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра операции объединенных сил.

С начала суток произошло два обстрела - в районе Авдеевки и Песков возле Донецка.

Подразделения, по которым стрелял противник, "дали адекватный ответ огнем из штатного вооружения", говорится в сводке.

Напомним, что 29 марта на Донбассе произошло 19 обстрелов. РоSSийские боевики применили за сутки около сотни боеприпасов калибра 152, 122, 120 и 82 мм. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, четверо были ранены.

Кроме того, был ранен мирный житель Верхнеторецкого. 30-летний мужчина получил осколочные ранения в собственном дворе.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Диверсант из Приднестровья получил 6 лет и 3 месяца за взрыв на Одесской железной дорогеДиверсант из Приднестровья получил 6 лет и 3 месяца за взрыв на Одесской железной дороге
Лукашенко уволил губернатора Могилевской области из-за "обосранных" коров (видео)Лукашенко уволил губернатора Могилевской области из-за "обосранных" коров (видео)
Суд отменил запрет сериала "Сваты" и разрешил въезд в Украину роSSийскому актеру ДобронравовуСуд отменил запрет сериала "Сваты" и разрешил въезд в Украину роSSийскому актеру Добронравову
"У меня есть план "П": Порошенко о действиях в случае поражения на выборах"У меня есть план "П": Порошенко о действиях в случае поражения на выборах
Супрун посоветовала, как пережить выборыСупрун посоветовала, как пережить выборы
Блок рекламы


Похожие новости
Из-за обстрела боевиков ранение получил житель ВерхнеторецкогоИз-за обстрела боевиков ранение получил житель Верхнеторецкого
На Донбассе погиб украинский военный, двое раненыНа Донбассе погиб украинский военный, двое ранены
РоSSийский "вор в законе" незаконно получил украинский загранпаспортРоSSийский "вор в законе" незаконно получил украинский загранпаспорт
На Донбассе сегодня ранены двое украинских военныхНа Донбассе сегодня ранены двое украинских военных
Боевики на Донбассе обстреляли две школы 20 и 21 мартаБоевики на Донбассе обстреляли две школы 20 и 21 марта
Порошенко подаст в суд на "1+1" за распространение фейковПорошенко подаст в суд на "1+1" за распространение фейков
Из сектора Газа обстреляли центральную часть Израиля, семеро раненыхИз сектора Газа обстреляли центральную часть Израиля, семеро раненых
Пункт пропуска "Золотое" на Донбассе возобновил работу, - ГоспогранслужбаПункт пропуска "Золотое" на Донбассе возобновил работу, - Госпогранслужба
На Донбассе от пули снайпера погиб военный медикНа Донбассе от пули снайпера погиб военный медик
Один военный погиб, один получил ранения на Донбассе в пятницуОдин военный погиб, один получил ранения на Донбассе в пятницу
Последние новости
Подгружаем последние новости