Из-за обстрела боевиков ранение получил житель Верхнеторецкого
Мужчина находился во дворе своего дома.
В результате обстрела боевиков в пятницу получил ранения житель Верхнеторецкого Донецкой области. Об этом в субботу, 30 марта, информирует Нацполиция области.
Отмечается, что 30-летний мужчина получил осколочные ранения в собственном дворе.
"Обстрел произошел вчера около 18.00. Один из снарядов взорвался на улице Октябрьской прямо перед воротами частного домовладения, а его хозяин в это время находился во дворе. Первую помощь раненому оказали военные медики и направили его в больницу Торецка", - говорится в сообщении.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в результате обстрелов боевиков в пятницу погиб один украинский военный, четверо получили ранения.
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Политика
30.03.2019 16:01