Хизер Нойерт покинула пост представителя Госдепа США

Нойерт перешла в программу образовательных грантов Fullbright.

Хизер Нойерт покинула пост представителя Госдепа США
Хизер Нойерт
Фото: politico.com

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт, которую Трамп ранее выдвинул на должность постпреда в ООН, покинула свой пост. Об этом сообщил Госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео в своем микроблоге Twitter в пятницу, 29 марта.

Помпео поблагодарил Нойерт за службу, отметив, что это были "два года непревзойденного превосходства".

Нойерт перешла в программу образовательных грантов Fullbright, основанную американским сенатором Джеймсом Уильямом Фулбрайтом в 1946 году. Помпео подчеркнул, что она "замечательно представит США" в программе.

Хизер Нойерт являлась официальным представителем Госдепартамента Соединенных Штатов с апреля 2017 года. До назначения она работала ведущей новостей телеканала Fox News. В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп выдвинул Нойерт на должность постоянного представителя Соединенных Штатов при Организации Объединенных Наций, однако она отказалась от этого поста.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Диверсант из Приднестровья получил 6 лет и 3 месяца за взрыв на Одесской железной дорогеДиверсант из Приднестровья получил 6 лет и 3 месяца за взрыв на Одесской железной дороге
Лукашенко уволил губернатора Могилевской области из-за "обосранных" коров (видео)Лукашенко уволил губернатора Могилевской области из-за "обосранных" коров (видео)
Суд отменил запрет сериала "Сваты" и разрешил въезд в Украину роSSийскому актеру ДобронравовуСуд отменил запрет сериала "Сваты" и разрешил въезд в Украину роSSийскому актеру Добронравову
"У меня есть план "П": Порошенко о действиях в случае поражения на выборах"У меня есть план "П": Порошенко о действиях в случае поражения на выборах
Супрун посоветовала, как пережить выборыСупрун посоветовала, как пережить выборы
Блок рекламы


Похожие новости
Пожар на складах военной экипировки в Ворзеле гасили всю ночь, один пострадавшийПожар на складах военной экипировки в Ворзеле гасили всю ночь, один пострадавший
СБУ заблокировала канал поставки оружия из РоSSии в страны под санкциями ООНСБУ заблокировала канал поставки оружия из РоSSии в страны под санкциями ООН
РоSSия в Крыму дискредитирует международную борьбу с терроризмом, - постпред Украины при ООНРоSSия в Крыму дискредитирует международную борьбу с терроризмом, - постпред Украины при ООН
Постпред Украины при ООН сообщил генсеку организации о преследовании крымских татарПостпред Украины при ООН сообщил генсеку организации о преследовании крымских татар
В Харькове задержаны организаторы поставок сжиженного газа террористам "ДНР"В Харькове задержаны организаторы поставок сжиженного газа террористам "ДНР"
Первые беспилотники Bayraktar поступили в войскаПервые беспилотники Bayraktar поступили в войска
Сайт Госдепа об агрессии РоSSии в Украине перевели на русский языкСайт Госдепа об агрессии РоSSии в Украине перевели на русский язык
Конкурс на пост директора киностудии Довженко перенеслиКонкурс на пост директора киностудии Довженко перенесли
На пост командующего сил НАТО в Европе назначили генерала УолтерсаНа пост командующего сил НАТО в Европе назначили генерала Уолтерса
Кислица на Совбезе ООН сравнил роSSийского постпреда с Шалтаем-БолтаемКислица на Совбезе ООН сравнил роSSийского постпреда с Шалтаем-Болтаем
Последние новости
Подгружаем последние новости