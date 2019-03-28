Коломойского внесли в базу "Миротворца"

Среди причин указана манипуляция общественно-значимой информацией.

Коломойского внесли в базу "Миротворца"
Фото: Макс Левин

Бизнесмен и экс-губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский попал в базу сайта "Миротворец".

Причиной появления профиля Коломойского в этом проекте указано следующее "нарушение законодательства Украины о гражданстве путем получения гражданства других стран. Сознательное участие в дестабилизации общественно-политической жизни в Украине. Манипуляция общественно-значимой информацией. Организация распространения заведомо недостоверной информации на подконтрольном телеканале".

В профиле Коломойского указано, что он является олигархом, бизнесменом-миллиардером, основателем промышленно-финансовой группы "Приват". Кроме того отмечено, что он контролирует крупнейшую в Украине медиагруппу "1+1 медиа".

На сайте указано, что с 1995 года у Игоря Коломойского есть гражданство Израиля и Кипра. При этом в Украине запрещено двойное гражданство. Также на "Миротворце" приводится биография олигарха.

"Центр Миротворец просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений", - говорится в сообщении.

Сайт "Миротворец" создан в 2014 году. Позиционирует себя как интернет-представительство Центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан.


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